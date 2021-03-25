Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

"Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок", — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналиста.

Следующие выборы в Соединённых Штатах состоятся в 2024 году.

Напомним, предыдущие выборы в США завершились 3 ноября, а 7-го числа некоторые крупные американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Избранный президент выступил с победной речью и рассказал нации, что добивался поста главы государства ради "исцеления души Америки". Его политический оппонент и тогда ещё глава Белого дома Дональд Трамп не согласился с итогами и назвал подсчёт голосов в некоторых штатах сфальсифицированным. Он заявил о своей победе на выборах, однако попытки политика оспорить результаты не увенчались успехом.

20 января Джо Байден и Камала Харрис принесли присягу и официально вступили в должности президента и вице-президента Штатов. Американский лидер пообещал добросовестно выполнять обязанности главы государства. Он также указал на то, что в США будут побеждены расизм, терроризм и экстремизм. Кроме того, во время инаугурации Байден объявил минуту молчания в память о тысячах американцев, умерших от последствий коронавируса.

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