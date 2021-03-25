В Татарстане дети выложили собой на снегу надпись "школа", чтобы добиться её постройки. Видео © Instagram / vishnevka_privolniy_online

Подъём в пять утра и долгая дорога. Так дети двух посёлков в Татарстане — Привольный и Вишневка — вынуждены добираться каждый день до школы. В шаговой доступности учебного заведения у них нет, поэтому дети решили бороться с проблемой необычным способом: из собственных тел составить слово "школа" на снегу и выложить в Сеть.

"Жители двух посёлков доведены до отчаяния: нет сил бороться с бюрократией и постоянным неисполнением обещаний администрации", — обратились дети к чиновникам и главе Республики Татарстан.

В пресс-службе президента Татарстана рассказали Лайфу, что вопрос со школой уже решён, а пока для учеников организуют транспорт, который будет привозить их в школу и после занятий отвозить домой.

"Вопрос школы ещё встал неделю назад. Наши представители встречались с родителями этих детей. Школу там будут строить. Понятное дело, что за три дня её не построят", — рассказали в пресс-службе главы Республики.

После того как ролик появился в Сети, "флешмобом" заинтересовалась прокуратура Татарстана. В ведомстве посчитали неприемлемым вовлечение детей в акцию о возведении школы.

"Очевидно, что в этих населённых пунктах на сегодня есть определённые проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения, они будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", — сообщил ТАСС старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он уточнил, что прокуратура Татарстана даст правовую оценку действиям организаторов акции.

Ранее Лайф публиковал видео, как норильские дети прокопали тоннель до школы через сугроб.

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