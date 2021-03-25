Стучит по стенам гирей, бьёт окна и кидается кирпичами: жители Саратова пожаловались на буйного соседа — видео

Жители Саратова пожаловались на буйного соседа. Видео © VK / "Саратов онлайн"

В Саратове неадекватный житель одного из домов больше года наводит ужас на соседей своими неоднозначными выходками. Мужчина стучит по стенам и дверям гирей, бьёт стёкла, кидает кирпичи на припаркованные авто и даже угрожает расправой.

"Днём и ночью он стучит по трубам и стенам гирей. Мы ночами не спим. Орёт, что порежет нас и мы потеряем своих детей. Кидает с окон кирпичи на автомобили, припаркованные у подъезда, гадит в подъезде, бьёт окна", — рассказывают жильцы подъезда в одном из местных пабликов.

По их словам, мужчина периодически звонит в полицию и делает ложные доносы на жильцов подъезда. Однажды дошло до того, что по его вызову посреди ночи в одну из квартир ворвался ОМОН. И это не самое странное, что делал хулиган. В своей квартире мужчина сломал стену между комнатами, аргументировав это желанием сделать перепланировку. Соседи утверждают, теперь он занялся несущей стеной и намерен избавиться от ванной комнаты с туалетом, из-за чего другие жильцы всерьёз забеспокоились за целостность дома.

В правоохранительных органах на жалобы реагируют, однако, как отмечают авторы публикации, каждый раз буйного соседа из полиции вытаскивают его родители, на чьи деньги он живёт, так как сам нигде не работает. По данным Лайфа, сейчас полицейские проводят проверку по многочисленным жалобам жильцов, на основании которой будет принято процессуальное решение.

Ранее с похожей ситуацией столкнулись жители Ленобласти. Там жильцы многоквартирного дома в городе Мурине пожаловались на буйного соседа, который поджигает коврики и крушит имущество подъезда.

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