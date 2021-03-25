В Минздраве отметили одинаковую эффективность всех российских вакцин от коронавируса

Все три российские вакцины, одобренные к применению, имеют абсолютно одинаковую эффективность, поэтому отдавать предпочтение какому-то конкретному препарату нет смысла. Об этом заявил заместитель главы Минздрава РФ Павел Пугачёв.

"Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трёх вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал замминистра здравоохранения.