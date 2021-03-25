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В Минздраве отметили одинаковую эффективность всех российских вакцин от коронавируса

Любой из них можно смело прививаться, подчеркнули там.

25 марта 2021, 17:06

Фото © Sputnikvaccine.com

Все три российские вакцины, одобренные к применению, имеют абсолютно одинаковую эффективность, поэтому отдавать предпочтение какому-то конкретному препарату нет смысла. Об этом заявил заместитель главы Минздрава РФ Павел Пугачёв.

"Все три вакцины одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трёх вакцин можно вакцинироваться смело", — сказал замминистра здравоохранения.

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Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрированы вакцина от центра имени Н. Ф. Гамалеи "Спутник V", ставшая самой узнаваемой в мире, препарат центра имени Чумакова РАН "Ковивак", производство которой сегодня началось в РФ, и вакцина новосибирского центра "Вектор", которая также в скором времени войдёт в гражданский оборот.

Несколько дней назад одним из этих препаратов от коронавируса привился президент России Владимир Путин. В Кремле специально не стали раскрывать, какую именно вакцину выбрал российский лидер, лишь уточнив, что впереди его ждёт вторая доза. Там рассказали, что после вакцинации президент чувствует себя нормально и не испытывает каких-либо побочных эффектов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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