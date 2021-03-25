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Врач назвала симптомы, которые есть у 99% переболевших коронавирусом

На сегодняшний день выделяют четыре группы возможных осложнений.

25 марта 2021, 16:03
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова рассказала, что 99% переболевших коронавирусом испытывают депрессию, тревогу, головные боли и другие неврологические нарушения.

"Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия — практически у 99% пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию", заявила Иванова на пресс-конференции.

Всего эксперты выделяют четыре группы возможных осложнений от ковида. К первой относятся кардиореспираторные нарушения, проявляющиеся в гипоксии, бронхиального клиренса, боли в грудной клетке и сердце, изменения ритма.

Выделена группа симптомов, указывающих на заражение коронавирусом

Выделена группа симптомов, указывающих на заражение коронавирусом

Во вторую группу входят неврологические проявления коронавируса, которые имеют накопительный эффект. К третьей группе Иванова отнесла проявления мышечно-скелетных нарушений, а к четвёртой — проблемы питания и метаболизма.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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