В Москве от коронавируса привили около миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице привит от коронавируса почти миллион человек.

"Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно. И очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Столичный мэр добавил, что около 40% из этого количества — это люди старшего поколения. У них тоже не наблюдалось никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, в том числе серьёзных осложнений.

Кстати, Лайф ранее писал, что в России до 15 июня планируют привить от коронавируса 30 миллионов человек. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" и дополнительные поставки будут ещё "Эпиваккороны".

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