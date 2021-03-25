"Давайте вернём полноценную жизнь": Дмитрий Харатьян привился от коронавируса и призвал россиян последовать его примеру
Артист отметил, что хочет дарить радость своим зрителям, а не болезни и смерть.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Народный артист России Дмитрий Харатьян привился от коронавируса и обратился к гражданам страны. Об этом сообщает RT.
Актёр отметил, что сделал прививку из-за текущей ситуации в мире. По словам Харатьяна, он хотел бы, чтобы его работа приносила радость людям, а не была связана с риском заболеть или даже умереть.
Звезда "Гардемаринов" обратился к гражданам России с просьбой последовать его примеру и привиться от коронавируса.
"Лично я это сделал и очень хочу, чтобы вы сделали то же самое, чтобы вы прошли вакцинацию. Давайте будем здоровы, давайте не бояться того, что может произойти. И вообще, давайте вместе вернём нашу полноценную жизнь", — отметил Харатьян.
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Напомним, ранее прививку от коронавируса сделали журналист и телеведущий Владимир Познер и народная артистка СССР Вера Васильева.
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Всего же в России до 15 июня планируют привить от коронавируса 30 миллионов человек. Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, подписан договор на поставку 30 миллионов доз вакцины "Спутник V", также ожидаются дополнительные поставки "Эпиваккороны".
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