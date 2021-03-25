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Отправили через AirDrop: вылет рейса S7 из Краснодара задержали из-за мема "Я с ножом"

Жуткую рассылку получили сразу несколько пассажиров с включёнными устройствами iPhone и iPad.

25 марта 2021, 16:27
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/stock-photos/airplane-phone.html?filter=all&qview=283557186" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Инцидент произошёл на рейсе Москва — Краснодар авиакомпании S7, когда самолёт начал руление. Вылет пришлось задержать из-за картинки с надписью "Я с ножом", отправленной нескольким пассажирам через AirDrop. Бортпроводники доложили о жуткой рассылке командиру судна, он принял решение вернуться на стоянку.

Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово — видео

Неадекватная пассажирка с пивом обматерила стюардессу и задержала вылет из Домодедово — видео

По информации Лайфа, виновниками стали семеро приятелей, которые переписывались в чате между собой, но по ошибке отправили послание и другим пользователям в салоне с работающими устройствами iPhone и iPad. Они были задержаны для дачи объяснений, но вскоре всех семерых отпустили.

Ранее Лайф рассказывал, как американец захватил совершенно пустой пассажирский самолёт в Мавритании и требовал выкуп.

А другой курьёзный случай произошёл в США: бездомный мужчина, не встретив совершенно никакого сопротивления, проник на авиабазу Эндрюс, где находится борт президента США, и прогуливался там пять часов.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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