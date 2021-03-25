Отправили через AirDrop: вылет рейса S7 из Краснодара задержали из-за мема "Я с ножом"
Жуткую рассылку получили сразу несколько пассажиров с включёнными устройствами iPhone и iPad.
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Инцидент произошёл на рейсе Москва — Краснодар авиакомпании S7, когда самолёт начал руление. Вылет пришлось задержать из-за картинки с надписью "Я с ножом", отправленной нескольким пассажирам через AirDrop. Бортпроводники доложили о жуткой рассылке командиру судна, он принял решение вернуться на стоянку.
По информации Лайфа, виновниками стали семеро приятелей, которые переписывались в чате между собой, но по ошибке отправили послание и другим пользователям в салоне с работающими устройствами iPhone и iPad. Они были задержаны для дачи объяснений, но вскоре всех семерых отпустили.
Ранее Лайф рассказывал, как американец захватил совершенно пустой пассажирский самолёт в Мавритании и требовал выкуп.
А другой курьёзный случай произошёл в США: бездомный мужчина, не встретив совершенно никакого сопротивления, проник на авиабазу Эндрюс, где находится борт президента США, и прогуливался там пять часов.
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