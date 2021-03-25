Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина
По решению суда данную композицию он использовать больше не может.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) должен будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации Олегу Лихачёву за нарушение авторских прав на песню "Владимир Путин — молодец". В то же время требование принесения публичных извинений автору композиции отклонено, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.
"Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения "Владимир Путин — молодец", автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию 300 тысяч рублей и обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения", — сообщили в суде.
Ранее Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Моргенштерна, отметив, что нужно "чистить грязь с экранов". Также негативно о рэпере высказался другой боец MMA Александр Шлеменко, заявивший, что артист "марает детей".
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