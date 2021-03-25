Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина

Известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) должен будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации Олегу Лихачёву за нарушение авторских прав на песню "Владимир Путин — молодец". В то же время требование принесения публичных извинений автору композиции отклонено, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.