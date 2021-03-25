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Моргенштерна оштрафовали на 300 тысяч из-за нарушения авторских прав на песню про Путина

По решению суда данную композицию он использовать больше не может.

25 марта 2021, 15:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) должен будет выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации Олегу Лихачёву за нарушение авторских прав на песню "Владимир Путин — молодец". В то же время требование принесения публичных извинений автору композиции отклонено, сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы.

"Суд признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения "Владимир Путин — молодец", автором которого является истец. Суд взыскал с Алишера Моргенштерна компенсацию 300 тысяч рублей и обязал ответчика прекратить использование музыкального произведения", — сообщили в суде.

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Ранее Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Моргенштерна, отметив, что нужно "чистить грязь с экранов". Также негативно о рэпере высказался другой боец MMA Александр Шлеменко, заявивший, что артист "марает детей".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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