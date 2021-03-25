СМИ сообщили о ракетном ударе Ирана по израильскому судну
Контейнеровоз получил серьёзные повреждения, но о пострадавших не сообщается.
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Иран нанёс удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Об этом сообщил в прямом эфире израильский "12 канал".
Источник телеканала утверждает, что контейнеровоз, следовавший в Индию из Танзании, был поражён ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было значительно повреждено, однако смогло продолжить свой путь в порт назначения. О пострадавших при этом не сообщается.
Напомним, что предыдущий виток напряжённости между странами был датирован ноябрём прошлого года, когда погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По данным властей Ирана, его убили при помощи спутника. Тегеран заявил, что к этому причастен Израиль. В ряде СМИ сообщили, что МОССАД (политическая разведка Израиля) следил за "отцом иранской атомной бомбы" с 1993 года и планировал ликвидировать его в 2008 году.
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