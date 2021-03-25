Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СМИ сообщили о ракетном ударе Ирана по израильскому судну

Контейнеровоз получил серьёзные повреждения, но о пострадавших не сообщается.

25 марта 2021, 15:50

Фото © Shutterstock

Иран нанёс удар по грузовому судну, принадлежащему израильской компании XT Management. Об этом сообщил в прямом эфире израильский "12 канал".

Источник телеканала утверждает, что контейнеровоз, следовавший в Индию из Танзании, был поражён ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было значительно повреждено, однако смогло продолжить свой путь в порт назначения. О пострадавших при этом не сообщается.

СМИ сообщили о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море

СМИ сообщили о "террористической атаке" на иранское судно в Средиземном море

Напомним, что предыдущий виток напряжённости между странами был датирован ноябрём прошлого года, когда погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По данным властей Ирана, его убили при помощи спутника. Тегеран заявил, что к этому причастен Израиль. В ряде СМИ сообщили, что МОССАД (политическая разведка Израиля) следил за "отцом иранской атомной бомбы" с 1993 года и планировал ликвидировать его в 2008 году.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Последняя молитва в Пещере ужаса: что нашли в Иудейской пустыне, где умирали восставшие против Рима евреи

19 марта, 21:40

Советник Трампа назвал странное поведение Байдена угрозой безопасности США

21 марта, 20:56

"Содомитские практики": Политолог оценил решение США сделать замглавы Минздрава женщину-трансгендера

сегодня в 15:27

Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо - видео

сегодня в 16:19

Врач назвала симптомы, которые есть у 99% переболевших коронавирусом

сегодня в 16:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1