СМИ сообщили о ракетном ударе Ирана по израильскому судну

Источник телеканала утверждает, что контейнеровоз, следовавший в Индию из Танзании, был поражён ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море. Судно было значительно повреждено, однако смогло продолжить свой путь в порт назначения. О пострадавших при этом не сообщается.

Напомним, что предыдущий виток напряжённости между странами был датирован ноябрём прошлого года, когда погиб иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По данным властей Ирана, его убили при помощи спутника. Тегеран заявил, что к этому причастен Израиль. В ряде СМИ сообщили, что МОССАД (политическая разведка Израиля) следил за "отцом иранской атомной бомбы" с 1993 года и планировал ликвидировать его в 2008 году.