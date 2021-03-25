В России может появиться цифровой проездной для международных полётов в ЕАЭС

В России обсуждается возможность создания цифрового проездного (мобильного приложения) для международных полётов внутри ЕАЭС. Но пока каких-либо конкретных решений не принималось. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта РФ.

"Вопросы внедрения той или иной системы действительно обсуждаются на площадке Минтранса. Данная тема требует детальной проработки с IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта. — Прим. ред.), причастными органами власти и участниками рынка. Конкретных решений о внедрении системы пока не принималось", — пояснили в Минтрансе.

Отмечается, что Москва активно контактирует с IATA, чтобы ввести их цифровой проездной IATA Travel. В нём содержится информация о здоровье пассажира, требованиях разных стран и местах, где можно сделать прививку от ковида или сдать тест.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают сертификат вакцинации от ковида для заграничных поездок.

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