Умерла актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах"
Дата и место прощания с артисткой будут объявлены позже.
Лиана Жвания. Фото © Кадр фильма "Двенадцать месяцев"
Заслуженная артистка России Лиана Жвания скончалась в результате продолжительной болезни на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра юного зрителя имени Брянцева, где актриса прослужила почти полвека.
"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", — говорится в некрологе.
Будущая звезда пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей, но всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом фильме Анатолия Граника "Двенадцать месяцев".
Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позднее.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 76 лет скончался актёр культового советского фильма "Приключения Электроника" Александр Казимиров.
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