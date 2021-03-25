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Умерла актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах"

Дата и место прощания с артисткой будут объявлены позже.

25 марта 2021, 14:00
<p>Лиана Жвания. Фото © Кадр фильма "Двенадцать месяцев"</p>

Лиана Жвания. Фото © Кадр фильма "Двенадцать месяцев"

Заслуженная артистка России Лиана Жвания скончалась в результате продолжительной болезни на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра юного зрителя имени Брянцева, где актриса прослужила почти полвека.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", говорится в некрологе.

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Будущая звезда пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей, но всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом фильме Анатолия Граника "Двенадцать месяцев".

Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позднее.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 76 лет скончался актёр культового советского фильма "Приключения Электроника" Александр Казимиров.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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