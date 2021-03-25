Умерла актриса Лиана Жвания, сыгравшая королеву в "Двенадцати месяцах"

Заслуженная артистка России Лиана Жвания скончалась в результате продолжительной болезни на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра юного зрителя имени Брянцева, где актриса прослужила почти полвека.

"Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, её коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы", — говорится в некрологе.

Будущая звезда пришла в театр в 1972 году, исполнив с тех пор на прославленной сцене более пятидесяти ролей, но всенародную известность актрисе принесла роль Королевы в знаменитом фильме Анатолия Граника "Двенадцать месяцев".

Дата и место прощания с Лианой Жванией будут объявлены позднее.

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 76 лет скончался актёр культового советского фильма "Приключения Электроника" Александр Казимиров.

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