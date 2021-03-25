"Когда это будут исполнять, ты будешь вставать": Путин поделился воспоминаниями о гимне СССР

Сегодня российский лидер принимает участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню работника культуры.

Путин поделился воспоминаниями о гимне СССР. Видео © Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о давнем разговоре с российским режиссёром Никитой Михалковым, в котором они обсуждали гимн Советского Союза. Воспоминаниями он поделился в ходе видеоконференции с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.

По словам главы государства, Михалков подошёл к нему и рассказал историю, которую когда-то ему самому поведал его отец, автор гимна СССР Сергей Михалков. Режиссёр признался, что тогда отца в плохих стихах упрекнул коллега по поэтическому цеху, но тут же получил жёсткий ответ.

"Мне Никита Сергеевич [Михалков] рассказывал, что, когда был написан текст гимна СССР, один из наших известных советских поэтов ему (отцу Михалкова. — Прим. Лайфа) сказал: "Сергей, а стишки-то у тебя так себе", на что тот ему ответил: "Может быть. Но, когда это будут исполнять, ты будешь вставать", — поделился Путин.