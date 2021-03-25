ЦСКА ещё не подписал контракт с Оличем, а через два дня он улетит домой

Московский ЦСКА до сих пор не подписал контракт с новым главным тренером команды Ивицей Оличем. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Уже в эту субботу наставник красно-синих улетит домой, чтобы забрать необходимые ему для жизни в Москве вещи. Как сообщает Sport24, соглашение между ЦСКА и Оличем не было подписано из-за того, что хорват не расторг контракт с федерацией футбола своей страны.

Напомним, о назначении Ивицы Олича было объявлено 23 марта. До этого командой руководил Виктор Гончаренко, который за день до этого расторг контракт с ЦСКА.

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