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Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео

Второй соревновательный день на чемпионате мира начался с выступления мужчин.

25 марта 2021, 13:12

Лучший фигурист России прямо сейчас Михаил Коляда во время исполнения короткой программы ошибся при приземлении в каскаде, но чисто исполнил все остальные элементы. Плюс блестящая актёрская игра сделали своё дело: его результат —93,52 балла. Пока он лидирует, но сильнейшие спортсмены мира ещё на лёд не выходили.

Уверенно откатал свою программу и ещё один ученик Алексея Мишина — Евгений Семененко. 17-летний фигурист сенсационно отобрался на чемпионат мира и, к счастью, выступил удачно, совершив несколько небольших помарок. Перед объявлением оценок Мишин на радостях даже поднял вверх руку своего ученика. Ведь он справился с поставленной задачей. От судей за короткую программу под уже легендарную песню "Город, которого нет" Евгений получил 86,86 балла.

"Бандитский Петербург" на льду: "наследник" Плющенко едет на ЧМ с легендарной песней

"Бандитский Петербург" на льду: "наследник" Плющенко едет на ЧМ с легендарной песней

Произвольные программы мужчины представят 27 марта.

Также сегодня в Стокгольме определятся первые победители — медали разыграют спортивные пары. После короткой программы лидируют россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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