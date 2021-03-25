Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео

Лучший фигурист России прямо сейчас Михаил Коляда во время исполнения короткой программы ошибся при приземлении в каскаде, но чисто исполнил все остальные элементы. Плюс блестящая актёрская игра сделали своё дело: его результат —93,52 балла. Пока он лидирует, но сильнейшие спортсмены мира ещё на лёд не выходили.

Уверенно откатал свою программу и ещё один ученик Алексея Мишина — Евгений Семененко. 17-летний фигурист сенсационно отобрался на чемпионат мира и, к счастью, выступил удачно, совершив несколько небольших помарок. Перед объявлением оценок Мишин на радостях даже поднял вверх руку своего ученика. Ведь он справился с поставленной задачей. От судей за короткую программу под уже легендарную песню "Город, которого нет" Евгений получил 86,86 балла.