Доследования не будет: дело о выводе из России 63 млрд через онлайн-казино 1Xbet повторно направят в суд

Кассационная инстанция отменила решения районного и Брянского областного суда о возвращении для доследования уголовного дела о выводе из России 63 миллиардов рублей через онлайн-казино 1Xbet. Теперь под судом должна предстать Олеся Моспанова — управляющая сетью "Букмекер паб" в Брянске. Ранее Лайф писал, что она нанимала в клубы персонал, а также принимала от игроков наличные деньги для последующего зачисления в качестве ставок на сайте 1Хbet.

Отметим, что раньше Бежицкий районный суд отказался рассматривать дело, сославшись на допущенные следствием ошибки. Прокуратуру обязали сперва установить место, где была сделана последняя из 60 миллионов ставок, принятых букмекером за последние шесть лет, а уже потом выходить в суд.

Кроме неё, фигурантами громкого дела стали брянские коммерсанты Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также экс-сотрудник киберразведки МВД РФ Сергей Каршков. Их объявили в международный розыск, поскольку букмекеры давно живут на Кипре. Кроме того, следователи вызывали на допрос бывшего мэра Брянска Николая Патова — Лайф писал, что у здания регионального Следственного комитета заметили его роскошный Mercedes-Maybach. По сообщению источника, Патова допросили именно по делу о выводе из России 63 млрд рублей через онлайн-казино 1Xbet.

Напомним, что российские силовики ещё прошлым летом завершили масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1Xbet. Несмотря на блокировку сайтов Роскомнадзором, компании удавалось обходить запреты, используя сайты-зеркала вместо тех, что оказались заблокированными. Осенью в рамках расследования уголовного дела сразу в нескольких российских регионах была арестована недвижимость общей стоимостью полтора миллиарда рублей.

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