Арестован виновник в смертельной аварии с "мерседесом" в Москве

Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде.