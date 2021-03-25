Арестован виновник в смертельной аварии с "мерседесом" в Москве
После случившегося он прятался в Зеленограде и Клину, но был задержан.
Арестован виновник в смертельной аварии с "мерседесом" в Москве. Видео © LIFE
Суд в Москве вынес решение об аресте водителя "мерседеса" Хусена Сомона, который ранее насмерть сбил двух женщин на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве.
"В Головинский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона", — сообщили в пресс-службе Головинского суда столицы.
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Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы вечером. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде.
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