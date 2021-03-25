Вспышка неизвестной инфекции отправила в больницу шестерых детей в селе под Волгоградом

Причины массового заболевания детей выясняют в селе Сидоры Михайловского района Волгоградской области. По информации Лайфа, заболевших уже шестеро, им от трёх до одиннадцати лет. Пациентов доставили в волгоградскую областную детскую клиническую больницу со схожими симптомами: температура, рвота и жидкий стул.

В село выехали специалисты муниципалитета и профильных комитетов администрации Волгоградской области. Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, заинтересовалась случаем и прокуратура.

Между тем похожая вспышка произошла в детском саду № 372 Тракторозаводского района. Там пришлось отправить на карантин целую группу из-за аналогичных симптомов у двух воспитателей и шестерых воспитанников. Им поставлен диагноз "норовирус", или, как его ещё называют в народе, "желудочный грипп". Это острая кишечная инфекция, возбудитель которой очень заразен, поэтому в группе риска оказываются все, кто контактировал с больным.

"Все остальные группы детского сада № 372 работают в обычном режиме. В помещениях проводят ежедневную влажную уборку с обработкой санитарными средствами всех контактных поверхностей. На входе в дошкольное учреждение действует "утренний фильтр" с обязательным медицинским осмотром всех воспитанников", — сообщили Лайфу в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее Лайф сообщал об очередном массовом отравлении в Дагестане. Там 13 детей госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

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