Президент России Владимир Путин пообещал больше ездить по России после появления антител к коронавирусу.

"Прививку, как вы знаете, я сделал, сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов", — сказал Путин на видеоконференции с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.

Ранее на конференции директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина пригласила президента посетить учреждение.

Напомним, Владимир Путин привился от коронавирусной инфекции 23 марта. Какому именно препарату глава государства отдал своё предпочтение, в Кремле не уточнили, однако добавили, что через несколько недель президента ждёт второй компонент вакцины.

Помимо общения с лауреатами премий в области культуры 25 марта Путин посетит новое здание Детского музыкального театра юного актёра.

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