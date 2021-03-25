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Категорий: 18

Составлен социальный портрет среднестатистического российского преступника

Для этого Генпрокуратура сформировала несколько графиков, ранжировав злоумышленников по различным критериям.

25 марта 2021, 12:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Среди российских преступников чаще всего встречаются безработные мужчины в возрасте 30–49 лет. Такие данные опубликовала Генеральная прокуратура России.

Ведомство сформировало несколько графиков, ранжировав российских преступников по различным критериям.

Исходя из возраста, в России больше всего преступников в диапазоне 30–49 лет: 53,93% мужчин (386 262 человек) и 58,71% женщин (80 032 человек). Среди молодых людей тенденция немного другая:

  • 25–29 лет — 14,65% мужчин (104 941 человек) и 13% женщин (17 715 человек);

  • 18–24 лет — 15,48% мужчин (110 834 человек) и 11,27% женщин (15 362 человек).
В России на фоне пандемии зафиксировали рост преступности

В России на фоне пандемии зафиксировали рост преступности

Преступления чаще всего совершают лица без постоянной работы и наёмные рабочие.

Наёмные рабочие:

  • 21,12% мужчин — 140 961 человек;

  • 19,89% женщин — 24 748 человек.

Лица без постоянных доходов:

  • 69% мужчин — 460 481 человек;

  • 67,79% женщин — 84 348 человек.
Генпрокуратура РФ назвала регионы с наибольшим ростом преступности

Генпрокуратура РФ назвала регионы с наибольшим ростом преступности

По образованию предоставлены следующие данные:

  • начальное и общее образование — 34,65% мужчин и 32,63% женщин;
  • среднее профессиональное — 34,83% мужчин и 34,91% женщин;
  • среднее общее — 20,69% мужчин и 17,83% женщин;
  • закончили вуз — 9,83% мужчин и 14,62% женщин.

В Москве показатели немного отличаются. Среди преступников увеличилась доля молодёжи, иностранцев и людей с высшим образованием.

Ранее в России утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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