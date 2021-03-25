Составлен социальный портрет среднестатистического российского преступника
Для этого Генпрокуратура сформировала несколько графиков, ранжировав злоумышленников по различным критериям.
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Среди российских преступников чаще всего встречаются безработные мужчины в возрасте 30–49 лет. Такие данные опубликовала Генеральная прокуратура России.
Ведомство сформировало несколько графиков, ранжировав российских преступников по различным критериям.
Исходя из возраста, в России больше всего преступников в диапазоне 30–49 лет: 53,93% мужчин (386 262 человек) и 58,71% женщин (80 032 человек). Среди молодых людей тенденция немного другая:
- 25–29 лет — 14,65% мужчин (104 941 человек) и 13% женщин (17 715 человек);
- 18–24 лет — 15,48% мужчин (110 834 человек) и 11,27% женщин (15 362 человек).
Преступления чаще всего совершают лица без постоянной работы и наёмные рабочие.
Наёмные рабочие:
- 21,12% мужчин — 140 961 человек;
- 19,89% женщин — 24 748 человек.
Лица без постоянных доходов:
- 69% мужчин — 460 481 человек;
- 67,79% женщин — 84 348 человек.
По образованию предоставлены следующие данные:
- начальное и общее образование — 34,65% мужчин и 32,63% женщин;
- среднее профессиональное — 34,83% мужчин и 34,91% женщин;
- среднее общее — 20,69% мужчин и 17,83% женщин;
- закончили вуз — 9,83% мужчин и 14,62% женщин.
В Москве показатели немного отличаются. Среди преступников увеличилась доля молодёжи, иностранцев и людей с высшим образованием.
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