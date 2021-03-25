Шойгу напомнил о российских С-400 на Сахалине после ракетных испытаний КНДР

Противовоздушную оборону на Сахалине с начала декабря прошлого года обеспечивают зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом на фоне прошедших пусков баллистических ракет в КНДР напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", — сказал Шойгу во время заседания коллегии Министерства обороны.

Министр добавил, что перечисленные средства противовоздушной обороны обеспечили надёжное прикрытие всех дальневосточных рубежей.

Напомним, о ракетном запуске КНДР в сторону Японского моря стало известно сегодня ночью. Предположительно, был произведён пуск двух баллистических ракет. На фоне этого Япония экстренно собрала заседание Совбеза, а премьер-министр страны заявил, что действия Пхеньяна нарушают резолюции СБ ООН.

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