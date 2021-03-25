"Порок и разврат разрушают молодое поколение": Эксперт объяснил, как не проиграть ментальную войну с Западом

Запад ведёт ментальную войну против России не одно десятилетие, и она заключается не только в прямом информационном воздействии через СМИ и смещении акцентов (как это было в 90-х), но и на уровне культуры, когда меняется базовая культурная матрица общества. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, комментируя слова советника министра обороны России Сергея Шойгу Андрея Ильницкого.

"Менталитет перепрограммируется через культурное воздействие. Происходит изменение и подмена основ нашего общества и сознания западным и меняет образы врага. Всё, что являлось для нас ценным в течение всей русской истории, меняется на противоположное и высмеивается, опошляется и выворачивается наизнанку. Самые низменные ценности и цели возводятся в абсолютный материализм. Безудержная жажда наживы, порок и разврат объявляются нормальными, и это разрушает нас изнутри", — сказал Коровин.

Он отметил, что под влиянием находится молодое поколение: они начинают воспринимать это как данность, тем самым разрушая себя. Эксперт выразил опасение, что можно получить враждебно настроенную массу молодых людей внутри своего государства.

Однако есть способ избавиться от влияния Запада на Россию. Собеседник Лайфа добавил, что многие воспринимают элементы западной культуры, системы ценностей и критерии оценки как само собой разумеющееся. Нужно отказаться от этого и развивать свои культурные ценности и традиции.

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