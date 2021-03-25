Инициатива, за которую придётся платить: юристы оценили идею Роскомнадзора запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Для того чтобы зарегистрировать новые аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, пользователям, возможно, придётся предоставить личные данные: номер паспорта, телефона и даже адрес места жительства. Проект Роспотребнадзора обсуждается в рамках нового регулирования в сфере персональных данных.

В соответствии с проектом пользователь может сам решить, через какую систему дать согласие для обработки данных. Интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или через единую информационную систему (ЕИС) ведомства. Во втором случае информация будет проверяться через портал госуслуг и при необходимости передаваться другим госорганам.

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Если пользователь выберет ЕИС, ему придётся внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Пока не известно, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через её платформу сбора согласий.

Юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин отметил, что инициатива Роскомнадзора выдвинута с хорошими намерениями, направленными на защиту граждан от вредоносной информации в социальных сетях.

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— В первую очередь появится возможность оградить несовершеннолетних от нежелательного и запрещённого для них контента, так как подтверждение будет проходить через документ, удостоверяющий личность, а значит, будет известен заранее возраст лица, создающего и использующего аккаунт в соцсети, — пояснил юрист.

Однако существуют и минусы в данном предложении, отметил он. Инициатива ведомства может повлечь за собой дополнительные расходы на сбор, хранение и систематизацию персональных данных, которые лягут на плечи граждан.

По его мнению, количество "фейковых" аккаунтов в социальных сетях вряд ли снизится, так как существует масса способов обойти данные ограничения. Сергей Болотин напомнил о вероятности утечки персональных данных граждан, а также об опасности использования личной информации граждан злоумышленниками в своих целях.

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Специалист уточнил, что доказать, что определённым аккаунтом пользовалось иное лицо, пока проблематично. Поэтому ответственность будет лежать на владельце аккаунта. Несовершеннолетним же ничего не мешает взять документ взрослых и зарегистрировать аккаунт от их имени, полагает Сергей Болотин.

— Чем больше данных запрашивают с пользователей, тем сильнее будет ущерб для конкретного человека при их утечке, особенно когда речь идёт о таких огромных массивах данных, как сведения о пользователях социальных сетей, — считает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По словам специалиста, в случае утечки персональных данных ответ держит оператор, который это допустил. При этом штрафы за утечку достаточно скромные. Для юридических лиц от 25 до 50 тыс. рублей согласно ст. 13.11 КоАП РФ.

В любом случае проект должен пройти экспертизу и рассмотрение в Министерстве юстиции, только после этого разработка проекта нормативно-правового акта будет завершена, уточнила Полина Гусятникова.

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