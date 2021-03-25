Россия c 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами, в том числе с Германией

Регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Германией будет возобновлено с 1 апреля. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, будут снова запущены перелёты из Узбекистана, Таджикистана, Венесуэлы, Сирии и Шри-Ланки, а число регулярных рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ увеличат.

Возобновляемые с 1 апреля авиарейсы:

Франкфурт — Москва — Франкфурт (пять раз в неделю)

Франкфурт — Петербург — Франкфурт (три раза в неделю)

Москва — Берлин — Москва (пять раз в неделю)

Москва — Франкфурт — Москва (три раза в неделю)

Москва — Душанбе (один раз в неделю)

Москва — Ташкент (один раз в неделю)

Москва — Каракас (два раза в неделю)

Москва — Дамаск (один раз в неделю)

Москва — Коломбо (один раз в неделю)

С того же дня — 1 апреля — перелёты за границу возобновятся из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

А вот с Великобританией российские власти на днях продлили приостановку авиасообщения до середины апреля. Всему виной — нестабильная эпидемиологическая обстановка в Соединённом королевстве. Впервые авиасообщение между странами было приостановлено в полночь 22 декабря 2020 года из-за мутировавшего штамма коронавируса. После этого ограничения несколько раз продлевались.

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