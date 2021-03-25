Японец Ханю выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Коляда — четвёртый
Мужчины представили свои короткие программы на чемпионате мира в Стокгольме. Без интриг не обошлось.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
Японский фигурист Юдзуру Ханю вне конкуренции: он идеально откатал зажигательную короткую программу, получив за неё 106,98 балла. Его главный конкурент Нейтан Чен (США) во время своего номера упал с четверного лутца и стал третьим (98,85). Второе место — у японца Юмы Кагиямы (100,96)
Россиянин Михаил Коляда стал четвёртым с результатом 93,52 балла, а 17-летний дебютант Евгений Семененко расположился на 10-й строчке (86,86).
Итоговый протокол:
Произвольные программы мужчины-одиночники представят 27 марта. А сегодня мы узнаем чемпионов мира среди спортивных пар.
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