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Японец Ханю выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Коляда — четвёртый

Мужчины представили свои короткие программы на чемпионате мира в Стокгольме. Без интриг не обошлось.

25 марта 2021, 15:32

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

Японский фигурист Юдзуру Ханю вне конкуренции: он идеально откатал зажигательную короткую программу, получив за неё 106,98 балла. Его главный конкурент Нейтан Чен (США) во время своего номера упал с четверного лутца и стал третьим (98,85). Второе место — у японца Юмы Кагиямы (100,96)

Россиянин Михаил Коляда стал четвёртым с результатом 93,52 балла, а 17-летний дебютант Евгений Семененко расположился на 10-й строчке (86,86).

Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео

Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео

Итоговый протокол:

Произвольные программы мужчины-одиночники представят 27 марта. А сегодня мы узнаем чемпионов мира среди спортивных пар.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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