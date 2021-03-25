Японец Ханю выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Коляда — четвёртый

Японский фигурист Юдзуру Ханю вне конкуренции: он идеально откатал зажигательную короткую программу, получив за неё 106,98 балла. Его главный конкурент Нейтан Чен (США) во время своего номера упал с четверного лутца и стал третьим (98,85). Второе место — у японца Юмы Кагиямы (100,96)