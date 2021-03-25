СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"
Ранее Паулу Фонсека отказал "Спартаку".
Фото © ФК "Рома"
Петербургский "Зенит", который лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу, интересуется главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой. Об этом сообщает итальянское издание Il Tempo. Контракт с 48-летним португальским специалистом с римлянами истекает в конце сезона. По условиям, он будет автоматически продлён, если команда попадёт в Лигу чемпионов, но в данный момент "Рома" располагается на шестом месте.
Правда, Фонсекой также интересуются "Славия", "Наполи" и "Фиорентина", где выступает Александр Кокорин.
Ранее португалец отказал московскому "Спартаку".
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