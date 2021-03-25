Названо имя будущего главного тренера ФК "Красава"
До этого стало известно, что в клубе будет работать легенда "Локомотива" Юрий Сёмин.
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Главным тренером футбольного клуба "Красава", который создал блогер Евгений Савин, станет известный вратарь Сергей Рыжиков. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
Информацию об этом изданию подтвердил известный агент Алексей Сафонов. По его словам, зарплата Рыжикова будет примерно в пять раз ниже, чем в "Тамбове". Он также отметил, что у голкипера имеется необходимая для работы в ПФЛ тренерская лицензия.
Отметим, что ФК "Красава" планирует со следующего сезона выступать в профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Играть команда будет в подмосковном Одинцове.
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