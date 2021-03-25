Названо имя будущего главного тренера ФК "Красава"

Информацию об этом изданию подтвердил известный агент Алексей Сафонов. По его словам, зарплата Рыжикова будет примерно в пять раз ниже, чем в "Тамбове". Он также отметил, что у голкипера имеется необходимая для работы в ПФЛ тренерская лицензия.