Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Названо имя будущего главного тренера ФК "Красава"

До этого стало известно, что в клубе будет работать легенда "Локомотива" Юрий Сёмин.

25 марта 2021, 14:15

Фото © Instagram / sava9

Главным тренером футбольного клуба "Красава", который создал блогер Евгений Савин, станет известный вратарь Сергей Рыжиков. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Экс-футболист и блогер КраСава собрал за сутки 10 млн рублей для семьи умершего игрока "Казанки"

Экс-футболист и блогер КраСава собрал за сутки 10 млн рублей для семьи умершего игрока "Казанки"

Информацию об этом изданию подтвердил известный агент Алексей Сафонов. По его словам, зарплата Рыжикова будет примерно в пять раз ниже, чем в "Тамбове". Он также отметил, что у голкипера имеется необходимая для работы в ПФЛ тренерская лицензия.

Сёмин станет тренером-консультантом в клубе "Красава"

Сёмин станет тренером-консультантом в клубе "Красава"

Отметим, что ФК "Красава" планирует со следующего сезона выступать в профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Играть команда будет в подмосковном Одинцове.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1