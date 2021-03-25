"Мы услышали хихиканье Тутберидзе?" Американский журналист потроллил ученицу Плющенко после провала

Сбежавшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Александра Трусова накануне провалила короткую программу, став лишь 12-й. Это вызвало много обсуждений не только в России, но и за границей. Так, американский журналист NBC Филипп Херш опубликовал несколько постов о российской фигуристке.

"Что ж, это становится очень интересным. Трусова совершила степаут на первом прыжке в каскаде, второй не сделала. Вместо тройного акселя она сделала двойной. Мы только что услышали хихиканье Этери?" — написал он.

Did we just hear Eteri giggling? #WorldFigure — Philip Hersh (@olyphil) March 24, 2021

Напомним, сейчас в Стокгольме проходит чемпионат мира. Этот первый почти за два года крупный международный старт.

Авторы