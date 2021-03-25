"Мы услышали хихиканье Тутберидзе?" Американский журналист потроллил ученицу Плющенко после провала
Американский журналист NBC Филипп Херш написал у себя в твиттере о 12-м месте Александры Трусовой в короткой программе.
Фото © ТАСС / Наталья Федосенко
Сбежавшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Александра Трусова накануне провалила короткую программу, став лишь 12-й. Это вызвало много обсуждений не только в России, но и за границей. Так, американский журналист NBC Филипп Херш опубликовал несколько постов о российской фигуристке.
"Что ж, это становится очень интересным. Трусова совершила степаут на первом прыжке в каскаде, второй не сделала. Вместо тройного акселя она сделала двойной. Мы только что услышали хихиканье Этери?" — написал он.
Did we just hear Eteri giggling? #WorldFigure— Philip Hersh (@olyphil) March 24, 2021
Напомним, сейчас в Стокгольме проходит чемпионат мира. Этот первый почти за два года крупный международный старт.
Фигурное катание. Интересное по теме
Опытный Коляда и 17-летний дебютант Семененко успешно представили короткие программы на ЧМ — видео
сегодня в 13:12
Новый скандал с музыкой на ЧМ: финский фигурист не смог чисто откатать программу из-за организаторов
сегодня в 12:27
Россияне Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию
вчера в 21:26
Выбор редакции
Названо имя будущего главного тренера ФК "Красава"
Пример для "убитой" чемпионки: как фигуристка из Казахстана триумфально вернулась к Тутберидзе
СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"
Новый полк ВДВ создадут в Крыму
В Дагестане суд вернул женщине детей, которых отобрали из-за татуировок и крашенных волос
Комментариев: 0