Путину устроили экскурсию по новому зданию Детского музыкального театра юного актёра
Это первое появление российского лидера на публике после недавней вакцинации.
Фото © LIFE
Путин посещает Детский музыкальный театр юного актёра
Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин посетил новое здание Детского музыкального театра юного актёра. Визит приурочен ко Дню работника культуры, который российский лидер назвал праздником, близким каждому из россиян.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президенту показали зрительный зал и сцену театра, а также продемонстрировали видеоролик о нём на большом сценическом экране.
Детский музыкальный театр юного актёра (ДМТЮА), созданный в 1988 году, является уникальным театральным коллективом и единственным в России профессиональным музыкальным театром, в котором играют дети. Всем актёрам от девяти до 16 лет. В его репертуаре — российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная в основном на юного зрителя.
За 30 лет коллектив театра представил зрителям десятки оригинальных постановок и концертных программ, сыграл тысячи спектаклей, был участником 62 гастрольных и фестивальных поездок по городам России и странам ближнего и дальнего зарубежья: Санкт-Петербург, Архангельск, Якутск, Новокузнецк, Воронеж, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан, США, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Дания, Турция, Куба и многие другие. Самая продолжительная поездка — в США (три месяца).
Ранее глава государства поделился воспоминаниями о гимне СССР и процитировал Льва Толстого, отмечая значимость культуры и искусства в современном обществе.
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