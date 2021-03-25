"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта": Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь"
Президент отметил, что мультик популярен не только в России, но и за рубежом.
Путин похвалил мультфильм "Маша и Медведь". Видео © Администрация Президента РФ
Любая коммерциализация вымывает нравственные начала, которые лежат в основе любого искусства. Об этом в ходе разговора с художником-мультипликатором Леонидом Носыревым заявил президент России Владимир Путин.
Однако, оговорился глава государства, в России есть примеры качественных мультипликационных проектов, которые, несмотря на большую популярность, сумели сохранить в себе душевность. В качестве одного из таких президент назвал мультсериал "Маша и Медведь".
"Там есть всё: и душа, и добро, и чувство такта. Всё там есть. Поэтому он, кстати говоря, и пользуется успехом не только в нашей стране, но и за рубежом", — подчеркнул президент.
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А ранее глава государства поделился воспоминаниями о гимне СССР и процитировал Льва Толстого, отмечая значимость культуры и искусства в современном обществе.
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