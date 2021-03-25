Гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду и обобрала её до нитки

В Москве гадалка обманула 20-летнюю девушку-инвалида с ДЦП, украв у неё ювелирные украшения. Об этом Лайфу рассказал источник.

Инцидент произошёл по дороге в колледж на Новодмитровской улице. Анастасию остановила женщина, поинтересовавшись, сколько времени. Параллельно с этим, она задала несколько вопросов о личной жизни.

В частности, неизвестная поинтересовалась, хочет ли девушка найти своего суженого. Услышав утвердительный ответ, она рассказала о необходимости провести специальный обряд. Гадалка передала жертве нитку и сказала завязать три узла, а также выдернуть несколько волос из своей головы. Затем она попросила Анастасию взять в правую руку чёрную нитку и крепко её держать.

После этого обряда злоумышленница сказала девушке снять все драгоценные изделия и положить в руку, где находилась нитка. Та согласилась и сняла с себя две золотые сережки, кольцо и браслет — всё, что у неё было на тот момент. Далее гадалка попросила подуть несколько раз на руку, в которой находились драгоценные изделия, а также подула сама, произнеся при этом некую "молитву".

В завершение мошенница заявила, что девушка должна положить содержимое ладони в карман и по приходе в колледж проверить его. Также она внезапно сказала, что за обряд надо заплатить, иначе у пострадавшей умрёт мать. Девушке повезло, поскольку у неё на руках не оказалось наличных. В ответ гадалка объявила сумму в 15 000 рублей и срок выплаты до завтрашнего дня.

Прийдя в колледж, девушка обнаружила пропажу и, осознав, что её обманули, обратилась за помощью к своей матери, которая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело, гадалка объявлена в розыск.

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