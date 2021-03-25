Генпрокуратура Украины захотела экстрадиции Януковича
В ведомстве уверены, что все законные основания для проведения процедуры у них имеются.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Власти Киева имеют право начать процедуру экстрадиции экс-президента Украины Виктора Януковича после того, как суд оставил в силе решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти. Об этом сообщил в четверг офис генерального прокурора Украины в своём телеграм-канале.
"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в сентябре-октябре 2010 года Янукович совершил действия, якобы направленные на "незаконное увеличение объёма своих властных полномочий", за что ему предъявили ещё одно обвинение на территории Незалежной.
В январе 2019-го суд на Украине заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в ведении войны. Вердикт является заочным, поскольку экс-глава государства покинул страну в 2014 году и проживает в России.
А в мае прошлого года суд Киева заочно арестовал Януковича уже по другому делу — об узурпации власти. Тем временем бывший лидер до сих пор находится за пределами Украины.
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