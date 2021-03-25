Белорусские силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко в Минске — видео

В Минске силовики стянули спецтехнику к Дворцу независимости, который является резиденцией главы республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

Отмечается, что автомобили для транспортировки личного состава стоят вдоль улицы Сапёров, которая находится возле резиденции. Там же дежурят усиленные наряды милиции. Кроме того, скопления силовиков наблюдаются возле площади Государственного Флага, а проспект Независимости патрулируют наряды ОМОНа. Очевидцы сообщают о припаркованных автозаках и водомётах.

Ранее сообщалось, что на 25 марта сторонники белорусской оппозиции планировали возобновление протестных акций. Митинг должен был быть приурочен ко Дню воли — годовщине образования Белорусской Народной Республики.

Напомним, протесты в Белоруссии начались на фоне президентских выборов в августе прошлого года, когда Александр Лукашенко одержал победу с большим отрывом. Оппозиционные силы не признали итоги голосования и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

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