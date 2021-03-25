Новый полк ВДВ создадут в Крыму
Сейчас бригада расположена в городе Камышин в Волгоградской области. Она и станет основой будущего полка.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Министр обороны Сергей Шойгу анонсировал развёртывание новых десантно-штурмовых подразделений ВДВ. По его словам, к концу года 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируют переформировать в полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Кроме того, ведомство решило завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове.
"В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развёртывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", — проинформировал Шойгу, выступая на заседании коллегии министерства.
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