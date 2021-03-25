В Роскомнадзоре передумали запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор считает лишним запрашивать паспортные данные пользователей при регистрации в соцсетях. В соответствии с данным решением ведомство скорректирует проект соответствующего приказа. Об этом журналистам сообщил представитель федеральной службы.

"Подчёркиваем, использование системы для предоставления согласия не является обязательным для граждан и не является условием регистрации в социальных сетях и мессенджерах", — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях. Согласно документу с 1 июля пользователь сам будет выбирать платформу, через которую давать разрешение на распространение персональных данных о себе: через сервисы соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.

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