В Пензенской области задержали за взятку руководителей районной администрации и сельсовета

Следственные органы и ФСБ работают на месте задержания двух чиновников в Пензенской области. Видео © Пресс-служба регионального Следкома

Глава Администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин задержан за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Следкома. Дело против него будет расследоваться по статьям "Получение должностным лицом взятки в крупном размере", а также "Посредничество во взяточничестве". Уголовное дело возбуждено при взаимодействии региональных СК и УФСБ.

По версии следствия, 24 марта Сергей Козин получил взятку в размере 200 тысяч рублей от гендиректора одной из организаций через посредника — главу Администрации Алферьевского сельсовета. За эти деньги он должен был решить вопросы перераспределения границ земельного участка на территории района. После передачи денег оба чиновника были задержаны, а деньги изъяли в ходе осмотра места происшествия.

"Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

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