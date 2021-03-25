В Пензенской области задержали за взятку руководителей районной администрации и сельсовета
Чиновников взяли при передаче денег с поличным.
Следственные органы и ФСБ работают на месте задержания двух чиновников в Пензенской области.
Видео © Пресс-служба регионального Следкома
Глава Администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин задержан за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Следкома. Дело против него будет расследоваться по статьям "Получение должностным лицом взятки в крупном размере", а также "Посредничество во взяточничестве". Уголовное дело возбуждено при взаимодействии региональных СК и УФСБ.
По версии следствия, 24 марта Сергей Козин получил взятку в размере 200 тысяч рублей от гендиректора одной из организаций через посредника — главу Администрации Алферьевского сельсовета. За эти деньги он должен был решить вопросы перераспределения границ земельного участка на территории района. После передачи денег оба чиновника были задержаны, а деньги изъяли в ходе осмотра места происшествия.
"Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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