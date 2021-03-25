В Дагестане суд вернул женщине детей, которых отобрали из-за татуировок и крашеных волос
Она поблагодарила республику за возможность честного суда и торжество справедливости.
Фото © Instagram / lovva.nina
Верховный суд Дагестана удовлетворил аппеляцию местной жительницы, у которой ранее отобрали детей из-за её внешнего вида. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что, в соответствии с решением суда, сыновья остаются с матерью.
"Исковое требование Церетиловой Нины Шейховны об определении места жительства детей с их матерью удовлетворить. Определить место жительства детей... по месту жительства их матери", — говорится в судебном заключении.
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В беседе с Mash женщина поблагодарила республику Дагестан за возможность честного суда и торжество справедливости.
В Дагестане суд вернул женщине детей, которых отобрали из-за татуировок и крашенных волос. Видео © Mash
Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в жизни своих отпрысков, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина Церетилова не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы, что якобы противоречит нормам поведения матери. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу.
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