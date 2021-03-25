В Дагестане суд вернул женщине детей, которых отобрали из-за татуировок и крашеных волос

Напомним, Нина Церетилова обратилась в суд из-за того, что её бывший муж и отец её детей не платил алименты. Несколько лет мужчина не участвовал в жизни своих отпрысков, однако, когда сумма долга достигла почти 900 тысяч рублей, объявился и попытался забрать троих детей себе. Суд встал на сторону отца, аргументировав это тем, что Нина Церетилова не носит хиджаб, имеет татуировки и пирсинг на теле, а также красит волосы, что якобы противоречит нормам поведения матери. Такое решение шокировало женщину, и она подала апелляционную жалобу.