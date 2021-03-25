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"Содомитские практики": Политолог оценил решение США сделать замглавы Минздрава женщину-трансгендера

Собеседник Лайфа не исключил, что Вашингтон будет распространять свою позицию и на другие страны.

25 марта 2021, 15:27
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rachel_Levine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Кадровое решение США назначить трансгендера на пост замглавы Минздрава было предсказуемо и соответствует логике либерализма в лице Демократической партии. Об этом заявил Лайфу шеф-редактор аналитического центра "Геополитика.ру" Леонид Савин. По его мнению, легализация и вывод на политический уровень сексуальных перверсий началась ещё при Обаме, а сейчас в Конгрессе будут на всех уровнях лоббировать всевозможные содомитские практики.

"Вместе с поддержкой потоков мигрантов, продолжением легализации наркотиков в ряде штатов и другими элементами своей политики демократы продолжают деструктивный курс", отметил Савин.

Впервые в истории США министром стал открытый гей

Впервые в истории США министром стал открытый гей

Политолог не исключил, что Госдеп и Белый дом будут навязывать содомитские практики другим странам.

Напомним, сенат Конгресса США утвердил кандидатуру женщины-трансгендера Рейчел Левин на пост помощника главы Министерства здравоохранения страны. За её назначение высказалось 52 законодателя, против — 48. До этого Левин идентифицировала себя как мужчину, состояла в браке и обзавелась двумя детьми. В 2011 году она сменила пол и развелась.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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