"Роскосмос" показал фото застрявшего посреди Суэцкого канала гигантского контейнеровоза
Решение проблемы может занять несколько недель, отметили в МИД РФ.
Фото © Telegram / РОГОЗИН
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своём телеграм-канале фотографию гигантского контейнеровоза Evegreen, заблокировавшего Суэцкий канал. По его словам, снимок был сделан спутником "Канопус-В".
Тем временем заблокировано оказалось 150 судов. Отмечается, что "пробка" достигает аж берегов Индии. В МИД РФ отметили, что решение проблемы может занять несколько недель.
Напомним, что 24 марта контейнеровоз Evergreen сел на мель и полностью перекрыл движение. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Его пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это несколько затруднительно.
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