Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо — видео
Перед тем как стащить аксессуар, вор посмотрел в камеру.
Фото © LIFE
Москвич закупился в секс-шопе на пять тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо. Видео © LIFE
В Москве произошла весьма необычная кража — покупатель вынес из секс-шопа эрекционное кольцо, пока его подруга общалась с продавцом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Парочка выбрала несколько тюбиков смазки на общую сумму в пять тысяч рублей, однако перед оплатой мужчина положил глаз на эрекционное кольцо, которое красовалось на витрине. При этом вор посмотрел в камеру наблюдения, после чего схватил незамысловатую вещицу и положил в карман. После этого пара расплатилась и ушла из магазина. По оценкам сотрудников секс-шопа, ущерб от кражи составил 1300 рублей. Сейчас покупателей ищет полиция.
А ранее Лайф рассказывал, что в Мельбурне воры взломали секс-шоп и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти на общую сумму около полумиллиона рублей.
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