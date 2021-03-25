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Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо — видео

Перед тем как стащить аксессуар, вор посмотрел в камеру.

25 марта 2021, 16:19

Фото © LIFE

Москвич закупился в секс-шопе на пять тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо. Видео © LIFE

В Москве произошла весьма необычная кража — покупатель вынес из секс-шопа эрекционное кольцо, пока его подруга общалась с продавцом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Парочка выбрала несколько тюбиков смазки на общую сумму в пять тысяч рублей, однако перед оплатой мужчина положил глаз на эрекционное кольцо, которое красовалось на витрине. При этом вор посмотрел в камеру наблюдения, после чего схватил незамысловатую вещицу и положил в карман. После этого пара расплатилась и ушла из магазина. По оценкам сотрудников секс-шопа, ущерб от кражи составил 1300 рублей. Сейчас покупателей ищет полиция.

Россиянка обокрала секс-шоп и попала на видео

Россиянка обокрала секс-шоп и попала на видео

А ранее Лайф рассказывал, что в Мельбурне воры взломали секс-шоп и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти на общую сумму около полумиллиона рублей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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