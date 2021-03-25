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Юлию Галямину лишили депутатского статуса из-за судимости

Ранее её приговорили к лишению свободы на два года условно.

25 марта 2021, 16:28
<p>Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Юлия Галямина. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Совет муниципальных депутатов Тимирязевского района Москвы в ходе заседания принял решение лишить Юлию Галямину статуса депутата. Об этом журналистам сообщил её пресс-секретарь Николай Касьян.

Напомним, в декабре парламентария признали виновным по делу о нарушениях при организации публичных акций. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

"Совет депутатов Тимирязевского района Москвы восьмью голосами — за, и пятью голосами — против проголосовал за лишение Галяминой статуса", — сказал Касьян.

В своём телеграм-канале Галямина заявила, что обжалует это решение.

В Кремле прокомментировали задержания на форуме депутатов в Москве

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Ранее в июле 2020 года в квартире Галяминой прошли обыски по делу ЮКОСа, возбуждённому в 2003 году. Следователи хотели найти доказательства того, что она причастна к присвоению денежных средств.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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