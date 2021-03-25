Употребление наркотиков среди стариков назвали скрытой эпидемией международного масштаба

Употребление наркотиков среди пожилых людей можно назвать скрытой эпидемией, которая разрослась до международного масштаба. Об этом свидетельствуют данные Международного комитета по контролю над наркотиками.

Как считают специалисты данной организации, по мере старения населения растёт уязвимость пожилых людей к употреблению наркотиков и наркозависимости. В документе отмечается, что за последнее десятилетие старики стали чаще использовать обезболивающие, транквилизаторы, седативные и прочие препараты.

Эксперты пояснили, что употребление данных веществ в больших количествах характеризуется как скрытая эпидемия, потому что зачастую исследования проблемы употребления наркотиков не касаются лиц старше 65 лет.

Ранее Лайф рассказывал, как девушка употребляла наркотики 6 лет и потеряла все зубы, но лечение вернуло её прежнюю красоту. После выздоровления ей пришлось заново набирать килограммы потерянного из-за веществ здорового веса.

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