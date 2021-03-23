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Категорий: 18

Наркоман отказался от запрещённых веществ три года назад, и вот что стало с его обезображенным лицом

Наркотики разрушают судьбы. Они влияют на всю жизнь человека без исключения: семьи распадаются, карьера рушится, здоровье и внешность, кажется, уже никогда не будут прежними. Но даже в этой ситуации есть значительный шанс на выздоровление.

23 марта 2021, 08:20

Фото © Reddit / huntervsaddiction

Три года назад пользователь "Реддита" huntervsaddiction не видел для себя никакого будущего. Вещества медленно убивали 26-летнего Хантера, но он просто не мог ничего с этим поделать. Парня уволили, и найти новую работу он никак не мог: у него на лице было написано, что с таким сотрудником проблем не оберёшься. Язвы, не заживающие месяцами, выдавали в нём наркомана.

Фото © Reddit / huntervsaddiction

Фото © Reddit / huntervsaddiction

Без помощи Хантеру было не обойтись. Благодаря группе поддержки в Сети и офлайн парень вскоре с трудом, но всё-таки смог отказаться от наркотиков. В процессе он завёл кота Пита и познакомился со своей будущей невестой в "Фейсбуке". Вместе они помогали друг другу держаться подальше от веществ на протяжении всего карантина, несмотря на то что находились в разных точках земного шара: huntervsaddiction из Штатов, а его возлюбленная из Великобритании.

Фото © Reddit / huntervsaddiction

Фото © Reddit / huntervsaddiction

Здоровье Хантера тоже постепенно восстановилось — на коже почти не осталось следа от былых проблем, а вес вернулся к прежним показателям. Когда парень опубликовал своё преображение на "Реддите", оно мигом завирусилось. Несколько постов с его фотографиями оценило больше 50 тысяч человек.

Огромные искренние поздравления с возвращением к жизни! Надеюсь, дальше будет только лучше. Желаю удачи во всех начинаниях. <...> Вдохновляющая история, приятель!

ElevatedFocus1

Чёрт возьми! Вы выглядели чертовски страшно. Рад за вас!

prolelol

Здорово, братан! Отличная работа!

dan_the_gun_man

Девушка употребляла наркотики 6 лет и потеряла все зубы, но лечение вернуло её прежнюю красоту: фото

Девушка употребляла наркотики 6 лет и потеряла все зубы, но лечение вернуло её прежнюю красоту: фото

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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