Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии
Ранее он занимал аналогичную должность в Латвии.
Евгений Лукьянов. Фото © LETA
Президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Об этом говорится в указе главы государства.
"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в указе.
Другим указом Путин освободил Лукьянова от должности посла в Латвии.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что именно Лукьянов является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.
Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Путин освободил от должности 19 марта. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.
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