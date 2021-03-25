Президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Об этом говорится в указе главы государства.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил Лукьянова от должности посла в Латвии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что именно Лукьянов является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

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