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Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии

Ранее он занимал аналогичную должность в Латвии.

25 марта 2021, 16:47
<p>Евгений Лукьянов. Фото © <a href="https://www.leta.lv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LETA</a></p>

Евгений Лукьянов. Фото © LETA

Президент РФ Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Белоруссии. Об этом говорится в указе главы государства.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил Лукьянова от должности посла в Латвии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что именно Лукьянов является наиболее вероятным кандидатом на эту должность.

Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Путин освободил от должности 19 марта. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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