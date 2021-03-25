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От конкурса песни до гимна СССР: Путин пообщался с мастерами культуры

Глава государства поддержал инициативы артистов, библиотекарей и режиссёров.

25 марта 2021, 17:30
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65218/photos/65408" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a> </p>

Фото © Kremlin.ru

В День работника культуры президент России Владимир Путин встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, выслушал их инициативы и пообещал поддержку.

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Российский лидер традиционно уделяет большое внимание развитию творчества в стране. В России действует государственная программа "Развитие культуры", на которую в общей сложности за десять лет выделяется более 1,3 триллиона рублей. По словам Путина, культура пронизывает все сферы общественной и личной жизни россиян. В том числе поэтому во время пандемии государство подставило плечо музеям, концертным залам, театрам и сценическим площадкам. И это было верным решением.

"В сложное время ваш труд, его результаты стали духовной опорой для миллионов людей. Это чрезвычайно важно было в это сложное время", — отметил президент и поблагодарил деятелей культуры.

Во время обсуждения проблем, с которыми сталкиваются представители творческих профессий, музыканты пожаловались, что в России формально отсутствует такая профессия, как композитор, возникают сложности с субсидиями на исполнение произведений молодых сочинителей.

"Нужно выработать систему поддержки композиторов, молодыхособенно", — поручил президент министру культуры.

Кроме того, Путину понравилась идея организовать русскоязычный песенный конкурс. Ведь сейчас на многих подобных музыкальных соревнованиях, даже детских, поют на английском.

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Президенту также рассказали о нехватке нот по Брайлю для слепых или плохо видящих музыкантов.

"Обещаю, мы это поправим", тут же отреагировал он.

Будут заполнены новыми книгами и детские библиотеки. В отличие от Минфина, Путина не испугало выделение денег на программу поддержки детского и юношеского чтения. Обсуждая произведения детских писателей, Путин вспомнил историю автора гимна СССР и России Сергея Михалкова. Тот на критику своих стихов однажды ответил, что какими бы они ни были, слушать их будут стоя.

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Под конец беседы президент ещё раз подчеркнул важность культурного и нравственного воспитания будущих поколений.

"Мы, конечно, должны уделить этому гораздо больше внимания, чем до сих пор этому внимания уделялось, и в семье, и в школе… Потому что от результатов нашей работы на этом, если можно так сказать, направлении будет зависеть будущее России, без всякого преувеличения", — заметил он.

И поехал инспектировать новое здание Детского музыкального театра юного актёра.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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