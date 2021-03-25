Миру предрекли дефицит туалетной бумаги
Трудности связаны с поставками сырья для её изготовления.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Миру грозит дефицит туалетной бумаги, сообщает информационное агентство Bloomberg.
Связано это с тем, что бразильская компания Suzano Papel e Celulose как крупнейший производитель древесной массы, используемой в том числе для изготовления туалетной бумаги, предупредила, что "глобальная нехватка морских контейнеров может привести к затруднениям с поставками сырья".
Отмечается, что на долю Suzano Papel e Celulose приходится около трети мировых поставок древесной массы. Но в последние месяцы в мире наблюдается острая нехватка контейнеров и судов для её транспортировки из-за возросших объёмов морских перевозок. В итоге если у производителей не будет достаточных запасов, то значительные перебои в торговле целлюлозой скажутся и на поставках туалетной бумаги.
А ранее в ЮНЕСКО предупредили о скором глобальном дефиците воды. Там считают, что настало время выработать общую политику по сохранению водных ресурсов.
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