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Петербуржцу восстановили нос, который едва не откусила лошадь

Перед медиками стояла задача воссоздать его неотличимым от настоящего.

25 марта 2021, 18:07
<p>Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2021-03-25/pochti-kak-u-gogolya-vrachi-vossozdali-peterburzhtsu-nos-polnostyu-otkushennyy-loshadyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Александр Глуз</p>

Фото © "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Врачи сумели восстановить нос петербуржцу, которого в декабре прошлого года укусила лошадь. 25-летний парень вышел с другом из караоке, и они уже собирались направиться в метро, как заметили наездницу. Один из ребят на свою беду решил покормить животное, и его укусили за нос.

"Лошадь кусочек носа выплюнула, мой друг его подобрал, обернул в салфетку. Я смог позвонить своей девушке, сказал, что еду в больницу. Она не поверила — решила, что я так шучу", — сказал он в интервью газете "Петербургский дневник".

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Парня (вместе с кусочком носа) тогда отвезли в городскую больницу № 26 на улице Костюшко. Для реконструкции органа врачи выжидали месяц и только потом приступили к операции. Причём медикам пришлось создать нос, неотличимый от настоящего.

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"Первый этап операции: взяли так называемый индийский лоскут со лба вместе с волосами. Были утеряны хрящи, внутренняя выстилка носа, и надо было всё это воссоздать. Сделали первый этап, лоскут прижился. Вторым этапом сделали эстетику — сформировали кончик носа, имплантировав из ушной раковины хрящевой каркас, чтобы выглядело естественно. И третий этап — отсечение этого лоскута, формирование кончика носа", — объяснил ведущий специалист в области отоларингологии клинической больницы Святителя Луки Андрей Макаров.

А ранее девушка из Красноярска разрыдалась, снимая, как косметолог изуродовал её губы. Потом изуродованную косметологом блогершу захейтили в Сети. Она решила подколоть себе губы гиалуроновой кислотой и обратилась к новому для себя косметологу. Всё шло хорошо до момента, пока рот у неё не стал опухать прямо на глазах.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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