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"Абсолютно не согласны": Песков оценил заявление Макрона о "мировой войне нового типа" из-за вакцин

Представитель Кремля напомнил, что Россия первой завершила разработку антиковидного препарата и начала его производство.

26 марта 2021, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия с помощью вакцины от коронавируса якобы оказывает влияние на другие страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны с тем, что РФ и Китай ведут какую-то войну, что они используют пандемию коронавируса и вакцину в качестве элемента влияния", — заявил Песков.

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Пресс-секретарь напомнил, что Россия была первой страной в мире, которая завершила разработку вакцины и начала её массовое производство. Сейчас приоритетной целью является завершение прививочной кампании населения страны, поэтому заявления о стремлении к политизации темы вакцин не соответствуют действительности, добавил Песков.

"Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве элемента влияния у России не было, нет и не будет", — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о развёртывании "мировой войны нового типа", в которой, по его словам, Россия и Китай предпринимают попытки дестабилизации и наращивания мирового влияния.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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