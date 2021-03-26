Разработчики "Спутника V" ответили Макрону на слова о "мировой войне" из-за вакцин и России

Разработчики "Спутника V" ответили на слова французского лидера Эмманюэля Макрона о "мировой войне нового типа" из-за вакцин против коронавируса. Они подчеркнули, что РФ предложила Франции присоединиться к странам, производящим российский препарат у себя.

"Дорогой Эмманюэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всём мире, не на войну", — говорится в сообщении в официальном твиттере вакцины.

Разработчики "Спутника V" подчеркнули, что производство различных вакцин — это путь к "вакцинной независимости".

Напомним, ранее Макрон заявил, что видит "попытки дестабилизации со стороны России и Китая, стремление влиять с помощью вакцины". По его мнению, из-за антиковидных препаратов развернулась "мировая война нового типа".

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