Путин поручил проработать меры поддержки для родителей-одиночек

Президент России Владимир Путин поручил продумать дополнительные меры поддержки родителей-одиночек, в том числе в случае, если второй родитель отказывается платить алименты. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам прошедшей встречи с руководителями фракций в Госдуме.

"Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей)", — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что дополнительная помощь должна будет оказываться также в случае, если второй родитель вовсе отсутствует. В пресс-службе Кремля уточнили, что крайний срок исполнения поручения — 15 мая.

Помимо этого Владимир Путин порекомендовал парламентариям подготовить и принять поправки, которые защитили бы от списания по долгам минимальный доход граждан.

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